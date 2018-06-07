В Союзе кинематографистов прокомментировали смерть Муратовой

Пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская в разговоре с RT прокомментировала смерть кинорежиссера Киры Муратовой и поделилась собственными воспоминаниями о встрече с ее творчеством.

«Кира Муратова — это удивительное имя, поразительное для моего поколения. Я закончила ВГИК в начале 1980-х годов. Первый раз увидела такое кино, пережила энергетическое и эмоциональное потрясение, почувствовала что-то необыкновенное», — поделилась Немчинская.

Пресс-секретарь отметила, что жизнь советского режиссера была непростой. «У Муратовой была драматическая судьба, некоторые страницы даже трагические. Фильмы воспринимались тяжело, их не понимали, но она продолжала работать. Это уникальная страница нашего отечественного кино», — отметила она.

Ранее кинорежиссер и сценарист Резо Гигинеишвили отреагировал на уход из жизни режиссера Киры Муратовой, назвав ее абсолютной величиной.