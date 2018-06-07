Ефремову пригрозили уголовным преследованием за слова про Крымский мост
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков дал комментарий, после того как актер Михаил Ефремов предложил передать Крымский мост и бесплатный газ Украине ради улучшения отношений с этой страной. Об этом сообщает kp.ru.
По словам Цекова, такие слова разрушают единое отечество. Он обратил внимание на то, что полуостров является не «куском неодушевленной территории», и напомнил, что там живут люди.
Цеков подчеркнул, что подобные заявления можно считать призывами к нарушению территориальной ценности, за которые предусмотрено наказание.
«Эти заявления — это фактически нарушение территориальной целостности. Потому что мост сегодня — это тоже территория России. Просто крымчанам надо внимательно изучить статьи в Уголовном кодексе России и сделать все возможное, чтобы они заработали», — заявил Цеков.
Ранее певец Юрий Лоза сравнил Ефремова с врагом народа после высказывания про Крымский мост.
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