В Совфеде отреагировали на предложение актера Ефремова отдать Украине Крымский мост

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Член Совета Федерации России Франц Клинцевич в беседе с ФАН отреагировал на предложение актера Михаила Ефремова отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять ей газ. Этими мыслями актер поделился накануне в интервью интернет-журналисту Юрию Дудю.

Ефремов полагает, что в таком случае официальный Киев мог бы «простить» России присоединение Крыма в 2014 году.

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«Ефремову нужно все-таки попытаться лечиться от алкоголизма, чтобы трезво оценивать ситуацию. Не хочу, конечно, его оскорблять, он заслуженный актер, но, будучи медийным человеком, надо быть аккуратным в своих высказываниях и поступках», — сказал Клинцевич, добавив, что Крым должен оставаться русским, его принадлежность к Украине была случайностью, а мост построен для блага крымчан.

В этом же интервью Дудю Ефремов также впервые прокомментировал скандал во время гастролей театра «Современник» в Самаре.