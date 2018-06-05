Дэнни ДеВито зажег в баре с картонной девушкой

Актер Дэнни ДеВито принес на съемочную площадку картонную фигуру школьницы Элиссон Клосс, которая стала известна в сети, придя на свой выпускной с картонной фигурой ДеВито, сообщает «Би-би-си».

Фотографию актера «со спутницей» на фоне декораций паба «Паддис» из сериала «В Филадельфии всегда солнечно» опубликовал в своем инстаграме напарник ДеВито по сериалу Роб Макэлхенни.

Реклама

Фото сопровождалось комментарием Макэлхенни: «Слышал, ты взяла на выпускной картонного Дэнни. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в Паддис...».

На своем YouTube-канале Эллисон объяснила решение прийти на выпускной с картонной фигурой ДеВито тем, что не смогла найти пару, поэтому решила приобрести спутника на Amazon.

«Дэнни всегда был рядом, когда я в нем нуждалась», — пояснила выпускница.

Отец Эллисон поддержал шутку, отметив в видео на канале Эллисон, что, хотя ДеВито и «немного старше» его дочери, «он очень приятный мужчина и мне кажется, что будет относиться к ней с уважением».