Фанаты «Звездных войн» затравили актрису из фильма «Последние джедаи»

Снявшаяся в киносаге «Звездные войны» актриса Келли Мэри Тран была вынуждена удалить свой инстаграм после атаки хейтеров, передает NME.

Девушка азиатского происхождения снялась в очередном эпизоде космической франшизы «Звездные войны: Последние джедаи» (2017) в роли техника по имени Роуз Тико. Роуз — одна из главных героинь, она спасает одного из героев, Финна (Джон Бойега) от смерти.

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Тран стала первой небелокожей женщиной, получившей главную ролей в киносаге. На протяжении всех последних месяцев поклонники «Звездных войн» бомбардировали ее соцсети расистскими и сексистскими высказываниями, а ее описание на «вукипедии» — онлайн-энциклопедии «Звездных войн» — несколько раз переписывалось в унизительном ключе.

Ранее сообщалось, что южнокорейскую гимнастку Сон Йон Чже затравили на родине за лайк фото российской фигуристки Аделины Сотниковой.