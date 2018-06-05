Украинский режиссер Леонид Кантер покончил с собой

Украинский режиссер Леонид Кантер найден мертвым на основанном им арт-хуторе в Черниговской области, пишет ФАН со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции Украины в Черниговской области Сергея Брыля.

Как рассказали в полиции, Кантер покончил с собой. Некоторые СМИ сообщают, что режиссер оставил предсмертную записку.

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По факту самоубийства 36-летнего кинорежиссера заведено уголовное дело.

Леонид Кантер, в частности, снял документальный фильм «Добровольцы Божьей четы» об украинских военных в Донецке и «Миф» о погибшем в Донбассе украинском оперном певце Василии Слипаке. Также был продюсером, путешественником, издал книгу о своем арт-проекте «С табуретом к океану», владел киностудией.