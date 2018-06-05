Картина Ван Гога ушла с молотка за €7 млн

В Париже картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» продали на аукционе за €7 млн. Об этом в твиттере сообщает аукционный дом Artcurial.

Как отмечается, «Женщины в дюнах за починкой сетей» была выставлена на аукционе впервые за 20 лет.

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При этом первоначальная стоимость картины оценивалась в €3–5 млн.

«Женщины в дюнах за починкой сетей» была написана Ван Гогом в Голландии и датируется 1882 годом.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке картину итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» продали за рекордные $157,2 млн.

Как отмечалось, «Лежащая обнаженная» была выставлена на аукцион со стартовой ценой $150 млн.