Умер Леонид Неведомский

Актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Народный артист России скончался 3 июня.

«Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил», — поделились в театре.

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Когда пройдет церемония прощания с артистом, пока неизвестно.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года, в 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и в 1967 году присоединился к труппе БДТ. В театре он прослужил 51 год и исполнил более 40 ролей, также активно снимался в кино — в его фильмографии более 100 ролей.