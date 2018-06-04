Анна Филипчук представит Россию на «Детском Евровидении»

Певица Анна Филипчук из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидение\и-2018», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу детского центра «Артек», где проходил конкурс.

Девочка одержала победу в финале национального отбора, организованного «Академией популярной музыки Игоря Крутого», с песней «Непобедимы».

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Всего на победу претендовали 12 участников, представивших жюри ранее не изданные песни в стиле европейской поп-музыи, в написании которых принимали участие. В конкурсных песнях должно было быть не менее одного куплета и припева на русском и не менее четверти текста на английском языке.

Финал «Детского Евровидения» в этом году примет столица Белоруссии Минск 25 ноября. В 2017 году лауреаткой детского вокального конкурса стала россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья».