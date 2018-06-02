Против Вайнштейна подали новый иск

__is_photorep_included11763949: 1

Против голливудского продюсера Харви Вайнштейна подали новый иск с обвинением в изнасиловании, сообщает Fox News.

По данным телеканала, иск подан от лица трех женщин, одна из которых, актриса Мелисса Томпсон, обвиняет Вайнштейна в изнасиловании, две других утверждают, что продюсер домогался их, угрожая и удерживая в помещении, например, в гостиничном номере.

Реклама

Томпсон заявила, что не рассказывала полиции и властям о случившемся, так как знала, что «Вайнштейн мог ее уничтожить и сделал бы это».

Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 70 женщин. 25 мая продюссер добровольно сдался полиции Нью-Йорка, но в тот же день был отпущен под залог в $1 млн. Суд предъявил Вайнштейну обвинение в изнасиловании, он не признал свою вину.