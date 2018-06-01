Звезда «Друзей» Мэтт ЛеБлан уходит из шоу Top Gear

Актер Мэтт ЛеБлан уйдет из автомобильного шоу Top Gear после следующего сезона на «Би-би-си», сообщает The Wrap.

Звезда «Друзей» вел шоу в течение четырех сезонов с 2016 года. Новый ведущий появится в Top Gear в 2019 году, пока его имя неизвестно.

«Работать в Top Gear было очень весело. Мне понравилось быть в этой команде. Однако плотное расписание и связанные с Top Gear путешествия отнимают время у моей семьи и друзей, с чем мне сложно смириться», — поделился ЛеБлан, признавшись, что всегда будет фанатом шоу.

Ранее бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса и предложил свою кандидатуру на его место.