Рейтинг «Движения вверх» резко упал после критики видеоблогера

Российский видеоблогер Евгений Баженов, работающий под псевдонимом BadComedian и специализирующийся на кинообзорах, смог уронить рейтинг фильма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева.

Рейтинг ленты на сайте «КиноПоиск» снизился в несколько раз после того, как его раскритиковал Баженов, указавший на историческую недостоверность фильма и упрекнувший его создателей в плагиате.

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В соцсетях поклонники и хейтеры блогера полагают, что эти события связаны: буквально за несколько часов после выхода множество пользователей агрегатора сведений о кино поставили «Движению вверх» оценку в один балл из возможных десяти.

Теперь «Движение вверх» занимает 214 строчку в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей сайта. Ранее фильм занимал 184 место.

Художественный фильм «Движение вверх» рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над командой США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. В широкий прокат картина вышла 28 декабря 2017 года.