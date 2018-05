Кендрик Ламар на вручении Пулитцеровской премии: я пишу всю свою жизнь

Рэпер Кендрик Ламар официально стал первым хип-хоп-исполнителем, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки — свою награду за альбом DAMN он забрал минувшим вечером в Колумбийском университете в Нью-Йорке, пишет Billboard.

Рэпер, которого организаторы похвалили за «виртуозную коллекцию песен о жизни современных афроамериканцев», на посвященный награждению закрытый прием пришел в ярко-желтых брюках и с дредами. Во время видеотрансляции в фейсбуке премии он сказал: «Это большая честь. Я пишу всю свою жизнь, и такое признание — это прекрасно».

Главную награду, медаль Пулитцера «За служение обществу», получили New York Times и New Yorker за расследование сексуального скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, Washington Post и New York Times заслужили премию за расследование о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, а лауреатами премии в области литературы стали Мартина Майок за «Цену жизни» и Эндрю Шон Грир за «Лесс».

