В Эрмитаже заработала система распознавания лиц

В Государственном Эрмитаже начала работать система биометрического сканирования для распознавания лиц посетителей, пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу музея.

Первыми систему опробовали гости Петербургского международного экономического форума. В Эрмитаже считают, что эта система позволит избавиться от традиционных билетов: нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и оставить биометрические данные, дав согласие на их использование. Плата за билет будет списываться с банковского счета посетителя.

Такая система, считают в музее, будет особенно удобна для льготных категорий граждан, имеющих бесплатный доступ в музей. Им не придется стоять в долгих очередях для бесплатного прохода, а нужно будет только пройти биометрическое сканирование.