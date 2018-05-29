Адвокат Серебренникова: мы не затягиваем процесс ознакомления с делом

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов прокомментировал ходатайство следствия, попросившего Басманный суд ограничить его подзащитного в ознакомлении с материалами дела до 29 июня.

В эфире НСН Харитонов рассказал, что о ходатайстве его никто не уведомлял, однако такое ограничение может нарушить права обвиняемого.

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По словам адвоката, на такой шаг суд идет в том случае, если защита и обвиняемый умышленно затягивают процесс ознакомления с делом. «Мы много раз говорили, что у нас нет никакого намерения, более того, мы готовы получить больше документов в один рабочий день, чем нам предоставляют. Поэтому для нас это обращение абсолютно необоснованно», — сказал Харитонов, добавив, что в случае одобрения ходатайства Серебренников и защита будут лишены возможности подготовить защиту, позицию, все необходимые ходатайства, которые можно заявить по окончании следствия. Это, как говорит адвокат, нарушит конвенцию о правах человека.

Также Харитонов рассказал, что месяц назад следствие придерживалось противоположного мнения. «Они месяц назад, обращаясь в Басманный суд, в ходатайстве о продлении ареста указали, что обвиняемый и защита не затягивают ознакомление с материалами дела» — резюмировал Харитонов.

Ранее Кириллу Серебренникову продлили срок домашнего ареста на три месяца. Следствие полагает, что Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., которые государство выделило в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие современного искусства в России. Все фигуранты дела, кроме заключившей сделку со следствием экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.