Эрмитаж предложил Третьяковской галерее помощь в восстановлении картины Репина

Государственный Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую повредил вандал, передает РИА «Новости» заявление гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

«О том, каким будет ход реставрации, мы будем обсуждать не только среди своих реставраторов, мы соберем всех ведущих реставраторов, занимающихся живописью. Нам уже предложил помощь Эрмитаж, будем принимать серьезное взвешенное решение», — рассказала она.

Реклама

Она подчеркнула, что, прежде всего, нужно изучить повреждения и общее состояние картины, чтобы понять, что делать дальше.

25 мая мужчина столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно и раму картины Репина, объяснив свой поступок алкогольным опьянением и, на его взгляд, недостоверным отображением исторических событий на картине.