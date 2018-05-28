Хранитель Третьяковки: картина «Иван Грозный и его сын» не была застрахована

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Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова заявила, что картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и его сын 16 ноября 1581 года» не была застрахована, передает РИА «Новости».

«Картина, как и все картины в нашей галерее, не была застрахована. В соответствии с законом России, это не нужно», — сказала Городкова.

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Она отметила, что страхуют только те картины, которые вывозятся из страны.

В Третьяковской галерее пояснили, что страховка произведений искусства в музее не требуется, так как их гарантом является государство.

Ранее генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что на картине не было антивандального стекла, так как ее защищало антибликовое стекло, которое не предполагает наклеивания защитных пленок.