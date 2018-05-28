«Чудо-женщина» может стать ведущей «Евровидения-2019»

Актриса Галь Гадот, сыгравшая Чудо-женщину в одноименном супергеройском фильме, может стать ведущей международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Израиле.

О том, что организаторы сделали Галь Гадот такое предложение, передают израильские СМИ.

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Сообщается, что плотное расписание съемок, скорее всего, не позволит израильской актрисе выполнить роль ведущей, однако она постарается всерьез рассмотреть предложение.

Галь Гадот только что начала съемки в сиквеле «Чудо-женщины», который должен выйти в широкий прокат осенью 2019 года. Она также объявила о том, что спродюсирует байопик о Фиделе Кастро.