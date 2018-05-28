Поддельный Том Хиддлстон выманил у москвички $200

Москвичка была вынуждена обратиться в полицию после того, как мошенник представился британским актером Томом Хиддлстоном и обманом заставил ее перевести ему деньги, пишет агентство «Москва».

Как рассказала в полиции жительница Зеленограда, она общалась со злоумышленником через Twitter и WhatsApp и договорилась с ним о встрече, предполагая, что встретится со звездой «Тора» и «Мстителей». Однако за свидание неизвестный мужчина потребовал заранее перевести ему $200 через одну из электронных платежных систем. После получения денег »Том Хиддлстон» перестал выходить на связь.

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Сейчас по данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» с Томом Хиддлстоном в одной из главных ролей состоялась в России в начале мая. В серии фильмов о Мстителях по комиксам Marvel Хиддлстон играет супергероя c большими рогами по имени Локи.