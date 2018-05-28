Дэвид Линч предложил журналистам представлять режиссеров мертвыми

Режиссер Дэвид Линч на кинофестивале Festival of Disruption в Нью-Йорке критически высказался о журналистах, заставляющих его объяснять свои фильмы.

Линч посетовал на то, что режиссерам приходится объяснять свои фильмы сразу же после их выхода. «Мое кино кое-что значит для меня, но я не обязан никому об этом отчитываться. Я всегда говорю — представьте, что автор умер. Нельзя откопать его и спросить о смысле его книги. У вас просто есть книга. Книга или фильм — это вещь в себе», — цитирует автора сериала «Твин Пикс» портал CinemaBlend. Он также добавил, что если режиссер не поэт, он обязательно провалит попытку рассказать о своем кино.

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Дэвид Линч во время пресс-конференции не разрешил снимать себя на камеру, потому что не захотел, чтобы интервью разошлось по Сети. Однако к тем, кто делится в интернете впечатлениями о кино, он относится с симпатией, хотя и констатирует, что это может испортить впечатление от фильма другим зрителям. «Люди высказывают собственные чувства, и я всегда говорю, что каждое из мнений ценно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дэвид Линч снимет документальное кино об одной из актрис «Твин Пикса».