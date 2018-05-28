«Черновик» пропустил в российском прокате вперед «Хана Соло»

Спин-офф космической киносаги «Звездные войны» о молодых годах Хана Соло не смог возглавить российский бокс-офис по итогам первого прокатного уикэнда, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

Картина «Хан Соло: Звездные войны. Истории» стартовала в России со второго места, собрав за выходные 189,3 млн руб. На первой позиции оказался фильм «Дэдпул-2», на второй неделе проката сумевший собрать 202,9 млн руб.

Третье место заняла экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик». Одноименной ленте Сергея Мокрицкого с 25 по 27 мая удалось заработать 60 млн руб. и тем самым обеспечить себе место в топ-3.