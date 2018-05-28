Джонни Депп сходил в московский музей

Американский актер и музыкант Джонни Депп приехал в Москву в составе группы The Hollywood Vampires, чтобы 28 мая выступить на сцене комплекса «Олимпийский». Об этом сообщается на сайте площадки.

По словам Деппа, его подход к музыке не отличается от подхода к актерской работе.

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«Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка — самый быстрый путь к эмоциям», — сказал Депп.

Как сообщается в фейсбуке группы, 27 мая Депп побывал в музее, посвященном поэту Владимиру Маяковскому.

«Джонни Депп во время визита в музей Маяковского накануне концерта The Hollywood Vampires 28 мая в СК «Олимпийский в Москве», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп стал участником очередного скандала.