Морган Фримен открестился от домогательств

Американский актер Морган Фримен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление артиста.

Фримен признался, что часто делает комплименты людям, чтобы они чувствовали себя в непринужденной обстановке. В то же время он отрицает, что когда-либо домогался женщин или предлагал продвижение по карьерной лестнице в обмен на секс.

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Актер также допустил, что мог неудачно шутить.

«Я опустошен тем, что 80 лет моей жизни могут быть сведены на нет, в мгновение ока, из-за сообщений СМИ», — добавил Фримен.

Телеканал CNN ранее сообщил, что восемь женщин обвинили Фримена в сексуальных домогательствах. После этого актер принес извинения.