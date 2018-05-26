Мединский рассказал, что нужно российским музеям
Министр культуры Владимир Мединский во время Петербургского экономического форума заявил, что российским музеям нужен компактный свод рекомендаций по развитию, сообщает РИА «Новости».
«Нашим музеям необходимо компактное руководство к действию, отражающее существующие и, между прочим, достаточно быстро меняющиеся реалии <…> мы предложили формат кратких рекомендаций музеям на основе существующего и тщательно проанализированного опыта», — сказал Мединский.
По его словам, в данном документе содержатся советы руководству музеев по привлечению новых посетителей, а также рекомендации для сотрудников данных учреждений, чтобы им было «интереснее и плодотворнее работать».
Он отметил, что рекомендации составляют представители музейного сообщества, а их работу координирует Союз музеев России. Мединский добавил, что он неоднократно обсуждал проект рекомендаций с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Ранее Мединский поздравил с праздником музейных работников.