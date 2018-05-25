Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Режиссер фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл снимет 25-й фильма о суперагенте Джеймсе Бонде, сообщает «Би-би-си».

Съемки новой части «бондианы» начнутся уже 3 декабря 2018 года. Над сценарием картины Дэнни Бойл работает вместе со сценаристом «На игле» Джоном Ходжем.

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Продюсеры Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи отзываются о Бойле как об исключительно талантливом режиссере и рассказывают, что они в абсолютном восторге от будущего сотрудничества.

Дэнни Бойл получил в 2009 году «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб», также на его счету картины «28 дней спустя» и «127 часов».

Ранее букмекеры рассказали, что кинозрители хотят видеть Дуа Липу исполнительницей заглавной песни к очередному фильму о суперагенте Джеймсе Бонде.