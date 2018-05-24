Daily News: Харви Вайнштейн решил сдаться полиции

Продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться полиции, сообщает New York Daily News со ссылкой на источники.

По данным New York Times, полицейские планируют задержать Вайнштейна в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования — певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

Ранее жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, рассказала о жизни с ним.