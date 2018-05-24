Морган Фримен извинился после обвинений в домогательствах

Американский актер Морган Фримен, которого обвинили в сексуальных домогательствах, принес извинения за свои действия. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я приношу извинения всем, кто почувствовал неудобство или унижение. Это никогда не было моей целью», — сказал Фримен.

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По его словам, он «не тот человек, который будет намеренно оскорблять или сознательно заставлять кого-то чувствовать себя неловко».

Он также подчеркнул, что это может подтвердил «любой, с кем он работал».

Ранее СМИ сообщили, что восемь женщин обвинили Фримена в сексуальных домогательствах.

Как отмечалось, также еще восемь женщин обвинили актера в «неприемлемом» поведении.