Украинская певица Приходько подала в суд на администрацию Порошенко

Украинская поп-исполнительница Анастасия Приходько судится с администрацией президента страны Петра Порошенко, сообщает ФАН.

По словам Анастасии Приходько, ее без ее ведома сняли в промо-ролике для его кампании. В социальном видеоклипе ей предложил поучаствовать глава минкульта Украины Евгений Нищук. Позже с ней связались из президентской администрации. Певица утверждает, что никто из ее команды не догадывался, что в конце ролика будет фраза «Вместе с Петром Порошенко».

Приходько потребовала от администрации публичных извинений, однако министр культуры извинился перед ней только по телефону. После этого артистка решила подать в суд и сейчас уверена в своем выигрыше.