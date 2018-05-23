Стала известна примерная дата выхода нового мультфильма о приключениях попугая Кеши

«Союзмультфильм» намерен завершить производство пилотного короткометражного фильма о попугае Кеше до конца 2018 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на PR-директора киностудии Анну Усачеву.

«Сейчас «Союзмультфильм» работает над продолжением истории о попугае Кеше, которая могла бы в будущем стать современным анимационным сериалом, а потом и полнометражным фильмом. Пилотный короткометражный фильм киностудия планирует сделать до конца года», — поделилась Усачева, добавив, что сейчас студия обсуждает формат мультфильма со сценаристом Александром Курляндским.

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Мультсериал «Возвращение блудного попугая» по сценарию Курляндского впервые вышел на экраны в середине 1980-х, а в 2000-х было снято три эпизода-продолжения. Главную роль в оригинальной трилогии озвучивал актер Геннадий Хазанов.

В студии подтвердили слова Хазанова, ранее сообщившего, что ему предложили снова озвучить Кешу. «Союзмультфильм» уже отправил Хазанову сценарий нового мультфильма.