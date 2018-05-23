Хазанов получил предложение снова озвучить попугая Кешу

Народный артист России Геннадий Хазанов рассказал, что ему предложили снова озвучить эксцентричного попугая Кешу в продолжении советского мультфильма «Возвращение блудного попугая».

«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем», — поделился художественный руководитель Театра эстрады в эфире НСН.

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Хазанов также отметил, что ничего более подробного пока рассказать не может.

Ранее стало известно, что студия «Союзмультфильм» планирует производство продолжения мультсериала «Возвращение блудного попугая», а также съемки полнометражного мультфильма. Сценарий к пилотной серии уже написал автор выходивших в 1980-е эпизодов Александр Курляндский. Авторы обещают, что новый образ Кеши будет вдохновлен современными стендаперами.