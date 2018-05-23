Шнуров об алкогольных галлюцинациях: видел маленьких чертиков

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своих галлюцинациях, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

На вопрос, видел ли музыкант в состоянии алкогольного опьянения чертей, он ответил в доступном на YouTube документальном фильме «Сергей Шнуров. Экспонат». «Было один раз. Таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей», — поделился Шнуров.

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По словам музыканта, он прекрасно помнит галлюцинацию, а потому не считает случившееся «белой горячкой». Сергей Шнуров также опроверг домыслы о том, что алкоголь способствует творчеству. «Говорить о том, что алкоголь способствует творчеству, открытию какой-то там алкогольной чакры, связи с космосом — нет», — сказал он.

Ранее группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Жу-жу» с участием певицы Глюк'Ozы и рэпера ST.