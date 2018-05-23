Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в телесериале

Ричард Гир сыграет главную роль в драме «Мать, отец, сын» (MotherFatherSon) на «Би-би-си», сообщает Deadline.

Телефильм из восьми эпизодов снимет Том Роб Смит, ранее работавший над сериалом «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». Герой Ричарда Гира — американский медиамагнат, переживающий последствия разрушенного брака и пытающийся помочь своему депрессивному проживающему в Великобритании 30-летнему сыну.

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«В последний раз я работал над телепроектом 30 лет назад. Так что для меня счастье участвовать в этом удивительном и актуальном восьмичасовом проекте с талантливыми людьми», — делится Гир.

Съемки начнутся этим летом в Лондоне и одном из городов Испании.