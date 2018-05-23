Шведского диджея Avicii похоронят более чем через месяц после смерти

Шведского диджея и музыкального продюсера Avicii похоронят более чем через месяц после смерти, передает Reuters со ссылкой на публициста покойного.

«Семья Берглинг подтвердила, что похороны будут приватными, приглашены только самые близкие», — говорится в сообщении.

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Автор хита Wake Me Up (настоящее имя Тим Берглинг) был найден мертвым в доме на территории отельного комплекса в Омане 20 апреля.

Официальные причины смерти Avicii не раскрываются, однако в СМИ появлялась информация о том, что музыкант совершил самоубийство и скончался от кровопотери, а родные в открытом письме признались, что он «больше не мог продолжать».

В 2016 году Avicii заявил о прекращении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем, но продолжал записывать музыку и был номинирован на премию Billboard в этом году.