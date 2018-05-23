Умер Филип Рот

Американский писатель Филип Рот скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, причиной смерти писателя стала сердечная недостаточность.

Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. Получил образование в университете Бакнелла. Рот является лауреатом Пулитцеровской премии и Международной Букеровской премии. Он написал более 25 романов. В основном писателя узнают по двум его романам: «Американская пастораль» и «Случай Портного».

При этом в родном городе писателя одна из городских площадей названа в его честь. А в 2013 году тогдашний министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус вручил писателю высшую французскую награду орден Почетного легиона.