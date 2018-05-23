Певца R. Kelly обвинили в сексуальных домогательствах

Музыканта Роберта Сильвестра Келли, более известного как R. Kelly, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 20-летняя Фейт Роджерс подала иск к певцу в суд Манхэттена. Девушка обвиняет R. Kelly в сексуальном насилии и домогательствах.

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Как отмечается, Роджерс утверждает, что Келли склонял ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Она также заявила, что певец якобы заразил ее венерическим заболеванием.

При этом представители Келли пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Ранее сообщалось, что суд признал американского актера Билла Косби виновным в сексуальных домогательствах.