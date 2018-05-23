Умер Сергей Чернышев

Заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Чернышев скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает НСН.

Как отмечается, кино-оператор Чернышев известен по своей работе над несколькими фильмами о династии Романовых.

Чернышев родился 12 января 1940 года в Москве. Закончил операторский факультет ВГИКа. С 1959 по 1997 год работал кино-оператором на студии «Центрнаучфильм». С 1998 года являлся сотрудником студии «Кварт».

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Он состоял в Союзе кинематографистов СССР, был вице-президентом Ассоциации историко-патриотического и военного кино России. А также являлся заместителем председателя совета ветеранов Союза кинематографистов России.

Ранее сообщалось, что на 66-м году жизни скончался режиссер, сценарист и продюсер Александр Иванкин.