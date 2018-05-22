Голливуд попросили увеличить долю фильмов с ЛГБТ-персонажами до 50%

Американская неправительственная ЛГБТ-организация ГЛААД раскритиковала Голливуд за наименьший с 2012 года процент выпущенных фильмов, в которых есть гомосексуальные, трансгендерные или бисексуальные персонажи, передает Reuters.

По подсчетам ГЛААД, 109 фильмов от семи крупнейших киностудий в 2017 году включали в себя таких героев. Это 12,8% от общего числа релизов.

Реклама

Организация призвала киногигантов Голливуда увеличить объем картин с «нетрадиционными» героями до 20% к 2021 году, а к 2024 году — до 50%.

По мнению президента ГЛААД Сары Кейт Эллис, такие персонажи должны так же продвигаться в кино, как и сильные женщины, и люди разных рас («Чудо-женщина», «Черная пантера»).

Ранее «Евровидение» отстранило китайский телеканал от трансляции финала за гомофобию.