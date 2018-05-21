Обама займется продюсированием фильмов для Netflix

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили договор со стриминговым сервисом Netflix на продюсирование фильмов различного формата. Об этом сообщается в твиттере компании.

«(Бывший) Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и сериалов для Netflix, в частности, тв-шоу, документальных сериалов, документальных и художественных фильмов», — говорится в сообщении.

При этом, по данным газеты The New York Times, для этих целей Обама учредил компанию Higher Ground Productions. Как отмечается, он планируют продюсировать для Netflix шоу с мотивирующими историями.