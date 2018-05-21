Режиссера Александра Аскольдова похоронят в Швеции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России.

В Швеции сейчас живут дочь и внучка Аскольдова, скончавшегося накануне на 86-ом году жизни.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Александра Яковлевича Аскольдова. Приносим соболезнования родным и близким Александра Яковлевича», — говорится в сообщении Гильдии.

Александр Аскольдов в 1966 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. В 1967 году поставил художественный фильм «Комиссар», который был отложен на 20 лет и лишь после этого срока показан в СССР и за границей. Картина получила более 20 наград мировых кинофестивалей.