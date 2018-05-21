Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела «Седьмой студии», сообщает РИА «Новости».

В суде была отклонена жалоба на продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Такое же решение суд принял в отношении аналогичных жалоб на продление ареста бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

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18 апреля Басманный суд продлил на три месяца срок домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам.

Следствие полагает, что режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., которые государство выделило в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие современного искусства в России. Все фигуранты дела, кроме заключившей сделку со следствием экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.

Ранее Кирилл Серебренников рассказал об очной ставке с Ниной Масляевой.