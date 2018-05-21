Машков возглавил театральный колледж Табакова

Худруком Московского театрального колледжа при театре «Табакерка» стал Владимир Машков, пишет агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Кибовский лично представил Машкова студентов, отметив, что худрук колледжа назначается по согласованию с «Табакеркой». «Никаких сюрпризов здесь быть не могло — с сегодняшнего дня Владимир Львович будет рассказывать вам о большом пути», — сказал Кибовский.

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Машков в беседе с журналистами высказал мнение, что ему будет легко и интересно работать с молодежью. «Я обязан сделать то, что делал Олег Павлович, отдать им свое внимание и свои знания, которые у меня есть», — поделился актер и режиссер.

Московский театральный колледж при театре под руководством Олега Табакова был создан в августе 2008 года и уже в 2010 году принял первых студентов. Ранее Владимир Машков возглавил московский театр «Табакерка», придя на смену ушедшему из жизни в марте этого года Олегу Табакову.