Умер Александр Аскольдов

Кинорежиссер и исследователь творчества Михаила Булгакова Александр Аскольдов скончался в Москве в возрасте 85 лет.

О смерти режиссера рассказала его вдова. Как сообщает mk.ru, Александр Аскольдов умер в больнице.

В 1967 году выпускник Высших режиссерских курсов Александр Аскольдов снял свой дипломный фильм «Комиссар» с Нонной Мордюковой по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Картину запретили к показу на 20 лет, а Аскольдов был уволен со студии и позже исключен из партии.

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«Комиссар» нашел своего зрителя только в 1980-х, завоевав «Серебряного медведя» в Берлине, гран-при международных кинофестивалей в Израиле, Франции, США, и получив номинацию на «Оскар».

В последние годы Александр Аскольдов занимался преподавательской деятельностью.