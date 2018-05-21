Пугачева расплакалась после съемок в массовке

Звезда эстрады Алла Пугачева снялась в массовке музыкального клипа своего стилиста Алишера.

Как рассказали коллеги Пугачевой по съемкам, певица была одета в обычную одежду: джинсы, футболку, бейсболку и длинные плащ и вела себя с молодыми актерами массовки непринужденно, вместе с ними активно передвигаясь по оврагам.

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«Мы там чуть не упали по 100 раз, а она без остановки, без ничего, не было такого, что дайте постою, нет. Я запыхалась, а она – нет», – цитирует «ФедералПресс» девушку, поделившуюся впечатлениями о съемках с Пугачевой в передаче «Ты не поверишь!».

Также очевидцы рассказали, что Алишер довел Пугачеву до слез — растрогавшаяся певица не смогла сдержать эмоций, обнимая своего стилиста. Сама Пугачева призналась, что снялась в клипе бесплатно.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров привез ее нынешнему мужу Максиму Галкину пакет подарков с «Евровидения».