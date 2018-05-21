Billboard назвал Эда Ширана лучшим исполнителем года

Британский поп-музыкант Эд Ширан получил премию Billboard Music Awards как лучший артист. Об этом сообщает музыкальное издание Billboard, которое каждый год проводит церемонию вручения наград.

Как отмечается, Ширан стал лучшим мужчиной-певцом и лучшим артистом. Кроме того, он оказался самым продаваемым музыкантом, а его песня Shape of You победила в номинации «лучший радиохит».

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По данным издания, на звание лучшего артиста также претендовали хип-хоп исполнитель Дрейк, американский рэпер Кендрик Ламар, исполнитель Бруно Мар и певица Тейлор Свифт.

Ранее сэр Элтон Джон предупредил своего друга, певца Эда Ширана о том, что слава последнего «не будет длиться вечно».