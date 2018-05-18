Вышел первый трейлер фильма Серебренникова «Лето»

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Опубликован трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето», в основу сюжета которого легли биографии рок-музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко.

Премьера картины состоялась 9 мая на Каннском кинофестивале — фильм вошел в основной конкурс одного из главных мировых киносмотров.

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В черно-белом «Лете» сыграли актер Тео Ю, вокалист группы «Звери» Роман Билык, актриса Ирина Старшенбаум. Действие разворачивается в Ленинграде 1980-х годов, в фильме Серебренников затронул романтические истории, связанные с музыкантами, а также первые творческие успехи — например, запись первого альбома группы «Кино».

Российская премьера фильма «Лето» состоится 7 июня.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется по делу о хищении бюджетных средств, был отпущен из-под домашнего ареста для того, чтобы навестить отца в Ростове-на-Дону.