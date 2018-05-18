Экс-замминистра культуры Пирумов арестован
Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищении 450 млн руб при реконструкции Эрмитажа, сообщает РИА «Новости».
Заседание суда было прервано приездом в суд «скорой» — Пирумову стало плохо. Однако после оказанной медиками помощи заседание продолжилось.
Суд решил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу.
Виновными себя не признают ни Пирумов, ни другие фигуранты дела: бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.
Ранее фигуранты уже были осуждены по «делу реставраторов», но были отпущены в день оглашения приговора.