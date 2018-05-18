Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес споют на открытии ЧМ-2018 на Красной площади

Испанский оперный певец Пласидо Доминго и перуанская звезда оперы Хуан Диего Флорес споют в рамках концерта, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу в России.

13 июня Доминго и Флорес уже подтвердили, что выступят на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.

На концерте также выступят пианист Денис Мацуев, оперные исполнители Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова. Вживую будет играть оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Гости мероприятия услышат избранные произведения классического репертуара.

«Примечательно то, что чаще всего спортивные состязания открывают именно оперные звезды, потому что классическая музыка — это универсальный код, понятный жителям всех стран», — подчеркивают организаторы, напоминая, что этот тренд был задан на Олимпиаде в Барселоне, которую открывали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, а также Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.