Самойлова: я хотела отказаться от участия в «Евровидении»

Юлия Самойлова на пресс-конференции призналась, что хотела отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».

«У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к Евровидению идет не так, как я себе представляла», — поделилась певица, добавив, что решила попробовать справиться. «Все-таки это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло», — цитирует Самойлову РИА «Новости».

Самойлова не смогла пройти в финал, но смотрела его и считает, что израильская певица Нетта Барзилай получила первое место заслуженно — за «яркий, зажигательный номер».

Ранее Юлия Самойлова ответила на подозрения в том, что она якобы забыла слова своей песни во время выступления.