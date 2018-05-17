Стали известны лучшие романтические фильмы о зомби

Названа десятка лучших кинодрам про зомби и массовые заражения, вышедших с 2012 по 2018 год.

Список составили кинообозреватели портала Vulture, он составлен в хронологическом порядке. В топ-10 вошла мелодрама о любви девушки и зомби «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, Замыкает список драма «Исцеленные» об избавившихся от зомби-вируса людях, которых не принимает общество — она вышла на экраны в этом году.

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Также в топе-10 есть фильмы «От этого песок становится красным», «Новая эра Z», «Тут одна», «Вопль», «Голодные Z», «Оно приходит ночью» и «Третья волна зомби».

Авторы списка отмечают, что в последнее время зомби-хорроры из прямолинейных фильмов ужасов превратились в настоящие драмы, дав начало «эре грустных зомби» в кино. В таких картинах зомби — это скорее метафора изоляции, одиночества, перемен климата или расизма.

Ранее Vulture назвал Queen и Bon Jovi худшими группами в истории рок-музыки.