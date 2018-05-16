Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста к отцу

Режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется по делу о хищении бюджетных средств, был отпущен из-под домашнего ареста для того, чтобы навестить отца в Ростове-на-Дону, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что Серебренников попросил о том, чтобы его отпустили к отцу после того, как узнал, что тот сломал ногу. Следователи приняли решение удовлетворить эту просьбу.

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«Я очень им благодарен», — прокомментировал режиссер решение следователей.

На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, что Серебренников находится в аэропорту Ростова-на-Дону, откуда он вылетел обратно в Москву.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии».